Подмосковье 07 сентября 2023, 10:21 Новый спортивный кластер появится в Долгопрудном к 2026 году Открытый источник

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Строительство спортивного кластера на базе ледовой арены запланировали в Долгопрудном. Реализация проекта запланирована на 2024-2026 годы.

Спортивный кластер будет состоять из трех зданий: хоккейной арены, футбольного манежа и теннисного центра. Также рассматривается возможность открытия гимнастического зала и зала для настольного тенниса. Новый спортобъект позволит создать в округе 60 рабочих мест.

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Застройщиком выступит компания «Валдай-тур», а объем инвестиций составит 300 миллионов рублей. Проект будет сопровождать персональный менеджер ЦСС — он подготовит дорожную карту и всю необходимую документацию.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье построят 13 крупных спортивных объектов в этом году. Среди них катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы, бассейны и не только.

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