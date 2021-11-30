Новый спортивный кластер откроют в Котельниках весной 2022 года

На территории школы № 1 в микрорайоне Силикат Котельников появится спортивный кластер. Работы реализуют в рамках проекта «Инициативное бюджетирование». Жители сами проголосовали именно за этот проект, на его реализацию ушло порядка 4,5 миллиона рублей.

Часть средств на строительство была выделена из местного бюджета, а больше половины — из областного.

Спортивный кластер будет состоять из универсальной спортивной площадки длиной 30 и шириной 15 метров. Также здесь будет обустроена воркаут-площадка и полоса препятствий. Руководство школы уже планирует, как распределить занятия.

«Все занятия будут проходить только на свежем воздухе, в соответствии с погодой. Мероприятия различные спортивные и, конечно же, военные сборы. Полоса препятствий — яркое тому подтверждение», — сказала директор школы № 1 Татьяна Баранова.

Спортивный кластер откроют в Котельниках весной 2022 года.