Подмосковье 11 апреля 2023, 16:01 Новый спортивный инвентарь появился в 13 школах Подмосковья Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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Новый спортивный инвентарь по проекту Российского футбольного союза получили 13 школ Подмосковья. Число образовательных учреждений, участвующих в проекте, в дальнейшем будет увеличено. Сейчас на рассмотрении в РФС находятся более 90 школ.

В текущем учебном году к проекту Российского футбольного союза присоединились первые 13 школ из Химок, Красногорска, Щелкова, Серпухова, Люберец и Коломны.

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«Они получили и активно используют в работе комплекты для организации полноценного тренировочного процесса — футбольные мячи, манишки, фишки, сумки для мячей, насосы, конусы и другой необходимый инвентарь», — сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

В сентябре 2022 года РФС запустил масштабный проект «Футбол в школе». Он позволяет общеобразовательным учреждениям получать современный инвентарь для проведения футбольных тренировок. Размеры каждого набора футбольного инвентаря формируются в зависимости от количества учащихся, а также от работы спортивной секции на базе учреждения. Кроме того, тренерам и учителям физкультуры РФС предоставляет методические рекомендации для подготовки детей.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.

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