Подмосковье 18 февраля 2023, 19:54 Новый спортивно-культурный комплекс Минобороны открыли в Сергиевом Посаде Дарья Леонова

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В Сергиевом Посаде состоялось открытие нового спортивно-культурного комплекса Министерства обороны. В торжественной церемонии открытия приняли участие начальник управления физической подготовки Министерства обороны РФ Андрей Зыков, начальник 12-го Главного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Колесников, начальник ЦСКА Артем Громов и глава городского округа Михаил Токарев.

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Как рассказал глава Сергиево-Посадского округа, место для комплекса было выбрано не случайно — здесь на базе школы № 18 расположена сильная ячейка юнармейцев. Также жители микрорайона Ферма всегда славились своими спортивными достижениями, добавил Михаил Токарев.

«Уверен, что новый комплекс Центрального офицерского клуба даст сильный импульс в патриотическом воспитании нашей молодежи, спортивно-досуговом развитии детишек и взрослых. Хочу поблагодарить всех, кто помог создать это уникальное учреждение», — сказал Токарев.

Клуб в микрорайоне Ферма построили в рекордно быстрые сроки, его начали возводить в 2021 году.

В Центральном офицерском клубе разместились спортивный комплекс с бассейном, культурно-досуговые кружки, кабинеты по авиа- и судомоделированию, робототехнике и другие. На третьем этаже будут заниматься единоборствами и гимнастикой.

«Этот спортивный комплекс очень ждали жители округа. Он оснащен по последнему слову техники. Представлены разнообразные виды спорта — плавание, бокс, борьба, дзюдо, рукопашный бой и многие другие», — отметил начальник спортивного комплекса Центрального офицерского клуба Игорь Коробкин.

Он добавил, что в следующем году на базе этой площадки планируют создать школу олимпийского резерва ЦСКА.

«Сегодня для Сергиево-Посадского гарнизона и всего городского округа состоялось знаменательное событие, которого ждали все наши жители и военнослужащие. В новом спортивно-культурном комплексе смогут заниматься и взрослые, и дети», — сказала начальник Центрального офицерского клуба 12-го Главного управления Министерства обороны Елена Соломатина.

В кружки и секции уже записались более 120 человек, отметила Соломатина.

Благоустроена и территория возле комплекса — здесь расположены созданы скейт-парк, детские и спортивные площадки, оборудована автопарковка на 150 мест.

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