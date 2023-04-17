Подмосковье 17 апреля 2023, 13:20 Новый спектакль «Собака на сене» представят в Губернском театре 13 и 14 мая Московский Губернский театр

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Четвертую премьеру сезона — комедию «Собака на сене» — представят на сцене Московского Губернского театра 13 и 14 мая. Написанную 500 лет назад испанским гением Лопе де Вега историю оживит постановка Александра Коручекова.

Это хорошо знакомая история о любовных сомнениях, амбициях, интригах, гордости и прощении. Зрители увидят весь спектр переживаний героев: от счастья влюбленности до горечи расставаний.

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Создатели спектакля вдохновлялись знаменитой испанской архитектурой. Художник Евгения Шутина создала на сцене игровое пространство, в котором угадывается сад дворца. Свет пробивается сквозь ажурные решетки, герои блуждают и мечутся в лабиринтах любви.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно находить информацию обо всех спектаклях, выставках и других культурных событиях в Подмосковье. Афиша обновляется ежедневно.