Новый спектакль с акробатическими трюками пройдет в Солнечногорске

Первый после пандемии спектакль покажут в Солнечногорске. Актеры из театра «Галатея» готовят постановку по пьесе Валерия Мухарьямова «Актриса». Одна из фишек постановки — акробатические трюки.

Источник фото: телеканал «360»

Генеральная репетиция нового спектакля «Актриса» прошла на камерной сцене Дома культуры «Лепсе».

Всех карт труппа не раскрывает. Известно лишь, что история повествует о женщине, у которой круто поменялась жизнь. Вместо проблем — успехи в карьере и личной жизни. Но перед героиней встанет нелегкий выбор: актерская слава или любовь. На чем остановится актриса, зритель узнает после просмотра.

Источник фото: телеканал «360»

«У нас голливудский финал, такой, знаете, радостный. Мне как-то хотелось немножечко подраматичней сделать финал. А потом я подумал, что после вот этой пандемии, ну, не хочется. И вот после превью зрители вылетали счастливые. У всех были улыбки», — рассказала художественный руководитель театра «Галатея» городского округа Солнечногорск Наталья Пименова.

Источник фото: телеканал «360»

Чтобы пройти в зал, билетов недостаточно. У каждого зрителя должна быть маска. Количество мест уменьшится до 22. И между сидениями увеличат расстояние. Билеты можно купить в кассе Дома культуры «Лепсе». Организаторы ждут солд-аута. Говорят, у жителей наступил культурный «голод». Пандемия отменила спектакли на полгода, поэтому постановки очень ждали. Премьерный показ спектакля состоится 20 сентября.