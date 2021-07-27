Новый современный магазин появится в подмосковном Чехове

В городе Чехов, на улице Полиграфистов, построят новый современный магазин по уникальному дизайну. Как сообщили в комитете по архитектуре и градостроительству Московской области, с ведомством уже согласовали архитектурный облик здания.

«Лаконичные объемно-пространственные и колористические решения позволяют гармонично интегрировать объект в окружающую среду» — отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Магазин планируют сделать очень доступным: здание площадью 1,4 тысячи квадратных метров построят прямо у остановки общественного транспорта. Удобным будет поход в магазин и для автомобилистов. Для них рядом обустроят парковку на 26 машин.

Отдельного внимания заслуживает облик нового здания. Отделку фасада выполнят из стеновых панелей, металлических кассет и керамогранита. Над входами в магазин установят козырьки из многослойного стекла.

Источник фото: телеканал «360»

Ранее стало известно о сделке между крупнейшими российскими сетями магазинов. Ретейлер «Магнит» приобрел «Дикси» за 87,6 миллиарда рублей. Всего были проданы 2438 магазинов «Дикси», расположенных по всей стране.