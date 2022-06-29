Новый современный детский сад с бассейном открылся в Дзержинском

В жилом комплексе «Лесные озера», который находится в Дзержинском, построили и ввели в эксплуатацию новый детский сад, рассчитанный сразу на 240 мест. Разрешение уже выдали в Министерстве жилищной политики Подмосковья.

В садике планируют создать 12 групп детей — от ясельной до подготовительной старшей. Для каждой группы там создан целый блок помещений, в которых есть игровая, раздевалка, спальня, буфетная и санузел. Самые младшие группы будут находиться на первом этаже. Старшие и средние — на втором, туда ведет отдельный вход.

Предусмотрены также медицинские кабинеты, которые находятся на первом этаже. Там же располагается пищеблок и бассейн. На втором этаже есть музыкальные и физкультурные залы. На третьем этаже располагается выставочный зал детского творчества, а также прогулочная веранда, где дети смогут погулять в плохую погоду. В новом детском саду появится порядка 80 рабочих мест.