Подмосковье 04 сентября 2023, 14:56 Новый социальный проект по долговременному уходу за пожилыми и инвалидами запустили в Подмосковье Министерство социального развития Подмосковья

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Социальный проект по долговременному уходу за пожилыми и инвалидами запусти в Подмосковье. Подготовку и переобучение для помощи им пройдут 500 человек.

Как рассказала глава Минсоцразвития Подмосковья Людмила Болатаева, подготовку смогут пройти родственники пожилых и инвалидов. Если у них нет близких, то ведомство предложит квалифицированного социального работника.

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«Уникальность нового проекта в том, что родственники смогут обучиться уходу за своими близкими и официально трудоустроиться в нашем социальном центре, а если же у нуждающегося нет родственников, то за ним мы закрепим квалифицированного специалиста по уходу», — сказала она.

Первые 20 помощников по уходу уже прошли обучение в Егорьевске и Орехово-Зуеве.

«Благодаря этому проекту мы сохраним родственный уход, и жители смогут получать профессиональное обслуживание на дому. Все это совершенно бесплатно», — сказала глава министерства.

Подать заявление на получение долговременного ухода можно на «Госуслугах».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ежемесячных доплатах пожилым с 25 августа. Их получат неработающие пенсионеры с низкими доходами.

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