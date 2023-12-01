Подмосковье 01 декабря 2023, 22:44 Новый состав женской хоккейной команды «Авангард» отыграл первый матч в Домодедове Телеканал «360»

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Женская хоккейная команда дебютировала в Домодедове. Игра первая, однако соперник девушкам достался сильный. Матч любительский, однако страсти на льду разгорелись нешуточные.

«Я даю некое упражнение. Упражнение не получается. Что-то не так идет. Я понимаю, что нужно что-то пересмотреть в этом упражнении. На следующей тренировке мы делаем то же самое, только с той стороны, с которой нам нужно, и поэтому получается», — заявил тренер Захар Архипов.

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За игрой наблюдают тренеры. Три месяца они ставили девушек на коньки, учили орудовать клюшкой. Наставники признались, что работы проделали много.

«Интересно. Они, бывает, упадут, поплачут, посидят. С мальчишками, конечно, попроще. Я тренировал детей, но тут совсем другая история. Больше в психологическом плане сложнее», — тренер команды Максим Мотолыга.

Соперники такого женского напора не ожидали.

«Они хорошо подтянулись за три месяца. Если встретиться ещё через три, я думаю, они уже будут серьезно нас обыгрывать», — сообщил представитель мужской хоккейной команды клуба в Домодедове Михаил Гоголев.

Этот матч, как и тренировки, проводят ближе к ночи. Все хоккеистки — мамы, многие многодетные. В планах первая серьезная игра в Карелии. Подготовку уже начали.

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