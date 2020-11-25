Новый состав Общественной палаты сформирован в Волоколамске

Заседание обновленного состава Общественной палаты состоялось в Волоколамске. В него вошел 21 человек. На первую встречу пришел глава округа Михаил Сылка.

«Думаю, что эти годы мы хорошо поработаем. Надеюсь, что это будет рабочий орган», — заявил Сылка.

По итогам открытого голосования председателем обновленной Общественной палаты избрана Татьяна Рожнова, ее заместителями стали Светлана Сотова и Владислав Мурашов. Ответственным секретарем — Екатерина Бабич.

Хочу сказать, что рада работать в палате в таком составе. Приоритет — работа с жителями и органами самоуправления. Именно эффективная Татьяна Рожнова.

Общественники сформировали три рабочие комиссии: по социальным вопросам, по вопросам ЖКХ, благоустройства и экологии, а также по вопросам социально-экономического развития.

«Очень неравнодушные люди к проблемам городского округа, а главное, к жителям. Поэтому я думаю, что Общественная палата покажет свою высокоэффективную работу», — заключила Рожнова.

Также на встрече вручили благодарности от губернатора Московской области Андрея Воробьева за работу по организации и проведению общероссийского голосования по поправкам к Конституции Российской Федерации.

По правилам одну часть палаты утверждает губернатор, вторую — региональная палата, третья формируется Советом депутатов городского округа.