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    07 октября 2021, 15:37

    Новый состав избирательной комиссии Подмосковья сформируют до конца года

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Кандидатуры для обновленного состава избирательной комиссии Подмосковья назначат за оставшееся до конца года время. Срок полномочий существующего истечет в декабре.

    Новый состав избирательной комиссии Подмосковья сформируют до конца года | Изображение 1

    Постановление об этом приняли на заседании Мособлдумы VII созыва, где запустили процесс формирования нового состава Мособлизбиркома.

    Предложения о кандидатурах будут принимать с 13 октября по 11 ноября. Возможность подать их есть у политических партий, избранных в федеральный и региональный парламенты.

    Назначение кандидатур состоится до конца года

    пресс-служба Мособлдумы.

    Мособлдума назначает только семерых из 14 представителей избирательной комиссии Подмосковья с правом решающего голоса. Оставшихся представляет губернатор региона.