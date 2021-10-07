Новый состав избирательной комиссии Подмосковья сформируют до конца года

Кандидатуры для обновленного состава избирательной комиссии Подмосковья назначат за оставшееся до конца года время. Срок полномочий существующего истечет в декабре.

Постановление об этом приняли на заседании Мособлдумы VII созыва, где запустили процесс формирования нового состава Мособлизбиркома.

Предложения о кандидатурах будут принимать с 13 октября по 11 ноября. Возможность подать их есть у политических партий, избранных в федеральный и региональный парламенты.

Назначение кандидатур состоится до конца года пресс-служба Мособлдумы.

Мособлдума назначает только семерых из 14 представителей избирательной комиссии Подмосковья с правом решающего голоса. Оставшихся представляет губернатор региона.