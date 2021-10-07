07 октября 2021, 15:37
Новый состав избирательной комиссии Подмосковья сформируют до конца года
Кандидатуры для обновленного состава избирательной комиссии Подмосковья назначат за оставшееся до конца года время. Срок полномочий существующего истечет в декабре.
Постановление об этом приняли на заседании Мособлдумы VII созыва, где запустили процесс формирования нового состава Мособлизбиркома.
Предложения о кандидатурах будут принимать с 13 октября по 11 ноября. Возможность подать их есть у политических партий, избранных в федеральный и региональный парламенты.
Назначение кандидатур состоится до конца года
пресс-служба Мособлдумы.
Мособлдума назначает только семерых из 14 представителей избирательной комиссии Подмосковья с правом решающего голоса. Оставшихся представляет губернатор региона.