Новый сосновый бор появится в Кудиновском лесничестве Богородского округа | 360°

Подмосковье 15 сентября 2022, 15:14 Поделиться Telegram

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Viber Новый сосновый бор появится в Кудиновском лесничестве Богородского округа

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В Богородском округе, в Кудиновском лесничестве, скоро появится новый сосновый бор. Там прошла масштабная акция под названием «Наш лес. Посади свое дерево». Участников там было, как всегда, очень много. Сначала им раздали инвентарь и форму, потом провели специальный инструктаж, который был особенно важен новичкам.

За день жители успели посадить тысячи саженцев. Через некоторое время туда приедут сотрудники Мособллеса, чтобы посмотреть, как приживаются молодые деревья.

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Акция достаточно масштабная, она проходит по всей Московской области. Только за три первых месяца в лесах Подмосковья высадили уже 25 тысяч сеянцев. Скоро на этих местах вырастут пышные и красивые леса и боры.

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Леса занимают почти половину земель Подмосковья, и они раскинулись в черте городов. Задача — благоустроить их с комфортом для людей, но без вреда природе, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. За пять лет преобразится 50 лесопарков.

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