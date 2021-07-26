Новый сорт пшеницы с высоким содержанием белка начали выращивать в Подмосковье в этом году

В этом году в Московской области начали выращивать новый сорт озимой пшеницы с высоким содержанием белка. Она отлично подходит для приготовления хлеба. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства Подмосковья.

Новый хлебопекарный сорт пшеницы, который начали выращивать в Подмосковье, отличается высоким качеством, уточнил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

«В Подмосковье выведен сорт озимой мягкой пшеницы „Немчиновская 85“ с уникальными показателями. Пшеница прошла испытания, включена в реестр селекционных достижений России и введена в оборот. Ценность этого сорта нового поколения — в зерне. Оно характеризуется высоким содержанием белка, который образовывает клейковину, очень важную при производстве хлеба, делает его лучшим по качеству», — пояснил министр.

Селекционеры вывели сорт злака на демонстрационных полях исследовательского центра селекции и первичного семеноводства Московского НИИСХ «Немчиновка» в Одинцове. Испытанием и выведением руководил академик РАН Баграт Сандухадзе.

Сергей Воскресенский подчеркнул, что сорт признали сильным, его предложили к использованию в трех регионах: Центральном, Волго-Вятском и Центрально-Черноземном.

«Пшеница „Немчиновская 85“ обладает большим потенциалом продуктивности, у сорта высокая стрессоустойчивость к почвенно-климатическим условиям зоны Нечерноземья», — отметил министр.

Воскресенский уточнил, что 80% зерновых, которые выращивают в Московской области, — это сорта, выведенные академиком Багратом Сандухадзе.

«Благодаря современным селекционным разработкам и внедрению таких замечательных сортов пшеницы мы повышаем не только объемы урожая, но и качество. Озимая пшеница — это фактически обеспечение населения хлебобулочными и кондитерскими изделиями, а также решение проблем кормового производства для всех видов сельскохозяйственных животных», — добавил министр.