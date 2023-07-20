Подмосковье 20 июля 2023, 17:40 Новый сорт пшеницы «Памяти героев СВО» представили на форуме «Агрополигон» в Домодедове фото — Н. Надточая

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Мягкую яровую пшеницу «Памяти героев СВО» представили на научно-практическом форуме «Агрополигон» в Домодедове. Этот сорт для выпечки хлеба разработали в РУДН и в ближайшее время планируют сеять на полях Подмосковья и всей России.

«Селекцией помогали заниматься студенты нашего университета. Это трудоемкий процесс, который идет более 10 лет. В этом году работу закончили. В названии решили увековечить память героев СВО», — рассказал старший преподаватель РУДН, кандидат сельскохозяйственных наук Валерий Бурлуцкий.

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Среди прочих особенностей нового сорта — повышенная урожайность. Пшеница имеет хорошие перспективы для сельского хозяйства.

Помимо сорта «Памяти героев СВО», селекционеры из РУДН представили на «Агрополигоне» еще несколько новинок среди злаков и многолетних трав.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оставаться в диалоге с аграриями, помогать им и искать совместные решения. На поддержку АПК Московской области в этом году выделят 5,1 миллиарда рублей по 32 видам субсидий.