Новый сорт кормовой культуры подготовили к госкомиссии на селекционной станции в Подмосковье

На селекционной станции в Серебряных Прудах идет подготовка к государственной комиссии нового сорта кормовой бобовой культуры — вики. Все семена проходят строжайший отбор, специалисты увидят только лучшие из них.

«Если какие-то после сортировки остаются сорняки, колотые семена, больные, мы их должны все отобрать руками», — рассказала старший научный сотрудник ГУП МО «Московская селекционная станция» Вера Ившина.

Станция существует более 70 лет — за это время подмосковные селекционеры вывели почти три десятка сортов кормовых трав. Например, адаптировали семена люцерны — благодаря усилиям сотрудников этой кормовой культуре не страшны морозы и засуха.

Селекция — это долгий процесс. От скрещивания образцов до получения патента проходит 10 лет. Над новыми сортами на этой станции трудятся семь научных сотрудников. Станция готова стать конкурентом импортным семенам: в прошлом году аграрии приобрели 80 тонн семян подмосковной селекции, а значит, 1000 гектаров земли засеяли кормовыми травами из Подмосковья.

«Для того мы и представлены, чтобы полностью замещать иностранные компании в отрасли семеноводства именно крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота. Готовы конкурировать и свою продукцию на рынок предоставлять», — отметил директор ГУП МО «Московская селекционная станция» Роман Полухин.

Такие семена селекции ни чуть не хуже заграничных: они получают золотые медали агропромышленных выставок и пользуются признанием российских сельхозпроизводителей.