Подмосковье 21 февраля 2023, 16:22 Новый сорт чеснока с увеличенным сроком хранения высадили в подмосковном селе Беспятово

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Черные помидоры, безглютеновую пшеницу и другие редкие сельскохозяйственные культуры выращивают на экспериментальных полях Всесоюзного института растениеводства (округ Ступино). Недавно здесь вывели новый сорт чеснока, который способен сохранять свои свойства до 18 месяцев.

Озимый чеснок вывели на экспериментальных полях в Михнево, а осенью прошлого года сорт уже был высажен в селе Беспятово. Урожай с 30 соток снимут в июле.

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«Сейчас в России до 80% потребности в чесноке закрывается за счет импорта. Мы вывели сорт, который не только прекрасно растет, неприхотлив, устойчив к болезням, но еще и очень долго хранится», — рассказала доктор биологических наук Сулухан Темирбекова.

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Выращивали в центре и абсолютно черные помидоры, выведенные здесь несколько лет назад. От обычных они отличались только цветом, а по составу и вкусу были такими же.

Профессор Темирбекова считает, что семенное агропроизводство необходимо поддерживать и стимулировать. Именно эта научная деятельность в будущем поможет отказаться от импорта.

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