28 ноября 2023, 15:29
Новый случай браконьерства зафиксировали под Солнечногорском
Инспекторы охотнадзора нашли следы браконьерства в лесу у деревни Новая под Солнечногорском. Материалы дела передали в полицию.
«Недалеко от деревни обнаружена снятая шкура, конечности и органы крупной самки лося. В результате незаконной добычи животного причинен ущерб охотресурсам, находящимся в государственной собственности. Материалы направили в отдел МВД по городскому округу Солнечногорск для принятия решения о возбуждении уголовного дела», — говорит министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
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На прошлой неделе в Подмосковье выявили еще два случая браконьерства — в Егорьевске и Щелкове.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Подмосковья появятся семь новых лесопарков. Кроме того, в регионе продолжается работа по очистке лесов.
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Солнечногорск
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