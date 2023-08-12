Подмосковье 12 августа 2023, 21:48 Новый сквер возле ДК имени 1 Мая открылся в Подольске

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Большой праздник состоялся возле ДК имени1 Мая в Подольске. Здесь открылся новый сквер. На торжественное мероприятие приехал глава муниципалитета Дмитрий Жариков.

За несколько месяцев строители преобразили пространство до неузнаваемости. Протоптанные когда-то жителями на пустыре тропинки заменили пешеходные дорожки из крупноформатной плитки. Теперь территорию в темное время суток освещают новые фонари. За порядком следят с помощью камер системы «Безопасный регион».

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Информационные стенды с театральной программой и историей Климовска притягивают взгляды прохожих. Общественную территорию украсили саженцы клена, мелколистной липы, рябины, барбариса и сирени. Благоустроенную территорию по достоинству оценили жители микрорайона Климовск.

«Очень большие изменения в лучшую сторону, так что спасибо нашим властям большого города Подольск», — заявил местный житель Николай Щеглов.

«Мне все очень нравится, очень хорошо, что в нашем городе появляются места для такого отдыха, где можно просто погулять с ребенком, посидеть на лавочки, провести приятно время, подышать воздухом. Все замечательно», — сообщила местная жительница Татьяна Тымченко.

Благоустройство проводилось в рамках программы губернатора Андрея Воробьёва «Формирования комфортной городской среды». Подрядчик ООО «Статус» завершил работы на несколько дней раньше срока, обозначенного в контракте.

«Активные граждане принимали непосредственное участие в благоустройстве, также мы продолжаем быть с ними в постоянном контакте. Вот от них поступило предложение высадить дополнительные деревья, поэтому в ближайшее время будем проводить данную акцию», — сообщил замглавы округа Михаил Степанов.

Рядом со сквером ремонтные работы продолжаются в самом Доме культуры имени 1 Мая. Завершить масштабную реконструкцию ДК планируют летом 2024 года.

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