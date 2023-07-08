Подмосковье 08 июля 2023, 14:41 Новый сквер в микрорайоне Климовск в Подольске откроют в августе

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Новый сквер вблизи Дома культуры имени 1 Мая в микрорайоне Климовск в Подольске откроют в середине августа. Территории будущей зоны отдыха осмотрел глава округа Дмитрий Жариков.

Работы по возведению сквера проводит компания «Статус». Строители подготовили площадку для пешеходных дорожек и начали укладывать плитку на тротуары.

«Этот сквер я помню в заброшенном состоянии. Когда сейчас увидели, что начали проводиться ремонтные работы, честно говоря, очень обрадовались, потому что очень хорошее место: рядом клуб, рядом завод. Территория, где можно отдохнуть и погулять. Спасибо, что кому-то пришла идея облагородить этот небольшой участок земли», — поделилась местная жительница Елена Лисеенко.

Площадь пешеходной зоны составляет около 800 квадратных метров. В ближайшие дни здесь установят 12 современных фонарей торшерного типа, три лавочки, баннеры-афиши, а также приступят к озеленению территории. Также в сквере возведут арт-объекты с исторической справкой о двух заводах, работающих в Климовске.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе откроют более 180 парков.

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