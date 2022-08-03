Новый сквер торжественно открыли в Апрелевке

Торжественное открытие сквера вблизи дома № 12 по улице Комсомольская состоялось в Апрелевке. Об этом сообщила пресс-служба областного Минблагоустройства.

«В этом году жители Апрелевки получили современную зону отдыха. Новый облик обрел сквер вблизи дома № 12 по улице Комсомольская. Это один из 19 скверов, которые станут лучше в этом году. В новой рекреационной зоне созданы условия для комфортного отдыха жителей разных возрастных категорий. Уверен, сквер станет любимым местом отдыха горожан», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В обновленном сквере есть все условия для активного и спокойного отдыха жителей разных возрастов. Для юных жителей построили игровую площадку с качелями, каруселями и травмобезопасным резиновым покрытием. На центральной площадке установили навес с качелями. Для любителей активного отдыха оборудовали площадку для занятий спортом с комплексом уличных тренажеров.

В сквере обновили покрытие на пешеходных дорожках, провели озеленение, оборудовали современную систему видеонаблюдения. Также посетители сквера смогут поиграть в настольный теннис под открытым небом.

Благоустройство провели в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» президентского проекта «Жилье и городская среда».

На мероприятии в честь открытия сквера выступили различные творческие коллективы.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что второй этап благоустройства лесопарка «Липовая роща» в Одинцове будет завершен к концу сентября.