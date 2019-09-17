Новый сквер с качелями появится в Химках

Сквер рядом с проспектом Мельникова благоустроят жители Химок 21 сентября. Там появятся деревья, а позже — лавочки и качели. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Высаживать деревья и благоустраивать сквер жители Химок вместе с представителями администрации муниципального образования будут 21 сентября в рамках акции «Наш лес. Посади свое дерево».

Проспект Мельникова в микрорайоне Новогорск выбран центральной площадкой экологической акции в Химках. Кроме того, жители муниципалитета смогут посадить деревья во всех микрорайонах: Клязьма — Старбеево, Новогорск — Планерная, Левобережный, Подрезково, Сходня — Фирсановка.

На проспекте Мельникова в микрорайоне Новогорск появятся не только саженцы, которые вырастут и создадут тенистый сквер, но также лавочки и качели.

Источник фото: администрация городского округа Химки

Акция «Наш лес. Посади свое дерево» состоится во всех территориальных управления Химок. Места для посадки были выбраны исходя из пожеланий и предложений химчан по озеленению территорий. На площадках акции появятся также появятся качели, фонари, скамьи, столы для шахмат и урны для раздельного сбора мусора.

Житель химкинского района Подрезково Виталий Краснов пообещал, что обязательно пойдет сажать деревья: «Район новый, зелени пока не слишком много. 21 числа вместе с дочкой и женой пойдем озеленять — дочке еще расти тут. Хорошо ведь, если вокруг будут деревья, а не голые площадки».

Каждому зарегистрированному участнику акции «Наш лес» выдадут дерево или кустарник. Тем же, кто хочет посадить собственный саженец, будет предоставлено место с готовыми лунками.

«Я решил, что эта акция для жителей, чтобы они выполнили свой долг — посадили дерево. Поэтому приду со своим саженцем клена — внесу свою лепту», — поделился планами житель микрорайона Клязьма-Старбеево Антон Горшенин.

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин отметил, что к вопросу подготовки к акции муниципалитет подошел основательно. «У нас уже работает горячая линия, позвонив на которую можно получить ответы на все вопросы и зарегистрироваться для участия в акции. Каждому, кто пройдет процедуру регистрации, мы предоставим саженцы, инструменты, а волонтер приведет вас к специально подготовленной для вас лунке», — разъяснил Дмитрий Волошин.

Планируется, что в осенней акции по благоустройству городского округа Химки примут участие более 2,6 тысячи человек. «Наш лес. Посади свое дерево» проводится в Подмосковье с 2014 года с целью восстановления лесных массивов.