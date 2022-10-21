Новый сквер с детской площадкой открыли в Можайске | 360°

Подмосковье 21 октября 2022, 16:21 Новый сквер с детской площадкой открыли в Можайске

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Зоны для активного и спокойного отдыха появились на улице Академика Павлова в Можайске. Сквер «Черемушки» открыли 20 октября.

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Благоустройство территории на улице Академика Павлова велось в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

«В текущем году по поручению губернатора Андрея Юрьевича Воробьева мы приступили к благоустройству небольших зеленых территорий — скверов. Очень важно, чтобы у каждого жителя в шаговой доступности от дома была рекреационная зона. Сквер „Черемушки“ — один из примеров обновленных скверов этого года. Неблагоустроенная ранее территория теперь является удобным пешеходным транзитом, территорией для детских игр и занятий спортом», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Благоустройство затронуло территорию в 1,3 гектара. Теперь здесь есть удобная сеть пешеходных дорожек из плиточного покрытия, скамьи и урны. Для детей рядом со сквером установили современную и безопасную игровую площадку.

Для тех, кто предпочитает активный отдых и спорт, оборудовали зону с уличными тренажерами. Недалеко от спортивной зоны появились теневые навесы с гамаками и качелями. Здесь можно также сыграть в шахматы, для этого зону оборудовали столами и стульями. В рамках озеленения высадили деревья и кустарники. Освещение в темное время суток обеспечивают современные светильники, а для безопасности здесь установлены камеры видеонаблюдения.