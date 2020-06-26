    26 июня 2020, 09:54

    Новый сквер рядом с главным храмом Росгвардии благоустроят в Балашихе

    Анастасия Аброськина

    В подмосковной Балашихе благоустроят сквер рядом со строящимся главным храмом Росгвардии. Его возводят в микрорайоне Дзержинского с 2016 года. Он рассчитан на 500 прихожан. Вся прилегающая к храму территория преобразится в этом году.
    Новый сквер рядом с главным храмом Росгвардии благоустроят в Балашихе | Изображение 1

    По словам главы округа Сергея Юрова, работы здесь планируют завершить осенью, но большую их часть уже этим летом. Вместе с министром благоустройства региона Михаилом Хайкиным они проверили, как уже преображается сквер. Он прилегает к Князь-Владимирскому храму.

    Это пространство станет местом отдыха. Здесь будет не только создана парковая зона, но еще проведены работы по возведению мемориала, установке памятной стелы, которая посвящена Росгвардии и воинам-дзержинцам

    Сергей Юров.

    Глава Балашихи добавил, что здесь появится памятный барельеф, отражающий историю Росгвардии. На реализацию всего проекта выделили 180 миллионов рублей из бюджетов разных уровней.

    Новый сквер рядом с главным храмом Росгвардии благоустроят в Балашихе | Изображение 2

    «Я думаю, что на следующей неделе здесь будет решен вопрос по заключению контрактов с подрядчиком. Проект у нас достаточно интересный, согласованный с жителями. Большая территория — почти два гектара», — сказал Михаил Хайкин.

    Князь-Владимирский храм стали строить в декабре 2016 года. На звоннице уже повесили колокола, а на куполе установили крест. Храм занял участок площадью около 1400 квадратных метров. О важности проекта рассказал депутат Совета депутатов Балашихи Павел Касюлин.

    Для населения это действительно достаточно важно, поскольку город с годами расширяется. А в микрорайоне проживают военнослужащие Росгвардии со своими семьями. Такой проект благоустройства необходим

    Павел Касюлин.
    Новый сквер рядом с главным храмом Росгвардии благоустроят в Балашихе | Изображение 3

    В Подмосковье сейчас ведут активное благоустройство. Основная задача — подготовить в каждом округе парки, места для отдыха и набережные. По поручению губернатора Андрея Воробьева места притяжения жителей должны быть во всех городах и округах.

    Министр благоустройства Михаил Хайкин отметил, что планы на ближайшие два года грандиозные. Уже подготовили масштабную программу по формированию комфортной среды. В работе сейчас 32 проекта.