Новый сквер рядом с главным храмом Росгвардии благоустроят в Балашихе

В подмосковной Балашихе благоустроят сквер рядом со строящимся главным храмом Росгвардии. Его возводят в микрорайоне Дзержинского с 2016 года. Он рассчитан на 500 прихожан. Вся прилегающая к храму территория преобразится в этом году.

По словам главы округа Сергея Юрова, работы здесь планируют завершить осенью, но большую их часть уже этим летом. Вместе с министром благоустройства региона Михаилом Хайкиным они проверили, как уже преображается сквер. Он прилегает к Князь-Владимирскому храму.

Это пространство станет местом отдыха. Здесь будет не только создана парковая зона, но еще проведены работы по возведению мемориала, установке памятной стелы, которая посвящена Росгвардии и воинам-дзержинцам Сергей Юров.

Глава Балашихи добавил, что здесь появится памятный барельеф, отражающий историю Росгвардии. На реализацию всего проекта выделили 180 миллионов рублей из бюджетов разных уровней.

«Я думаю, что на следующей неделе здесь будет решен вопрос по заключению контрактов с подрядчиком. Проект у нас достаточно интересный, согласованный с жителями. Большая территория — почти два гектара», — сказал Михаил Хайкин.

Князь-Владимирский храм стали строить в декабре 2016 года. На звоннице уже повесили колокола, а на куполе установили крест. Храм занял участок площадью около 1400 квадратных метров. О важности проекта рассказал депутат Совета депутатов Балашихи Павел Касюлин.

Для населения это действительно достаточно важно, поскольку город с годами расширяется. А в микрорайоне проживают военнослужащие Росгвардии со своими семьями. Такой проект благоустройства необходим Павел Касюлин.

В Подмосковье сейчас ведут активное благоустройство. Основная задача — подготовить в каждом округе парки, места для отдыха и набережные. По поручению губернатора Андрея Воробьева места притяжения жителей должны быть во всех городах и округах.

Министр благоустройства Михаил Хайкин отметил, что планы на ближайшие два года грандиозные. Уже подготовили масштабную программу по формированию комфортной среды. В работе сейчас 32 проекта.