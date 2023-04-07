Подмосковье 07 апреля 2023, 13:29 Новый сквер появится в микрорайоне Межшоссейный в Подольске Министерство имущественных отношений Московской области

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Земельный участок на месте снесенного тубдиспансера в микрорайоне Межшоссейный отдали под новый сквер. Об этом сообщил сайт «Подольский рабочий» со ссылкой на Министерство имущественных отношений Подмосковья.

Раньше на участке 0,68 гектара находился диспансер для лечения больных туберкулезом. Его снесли, а землю решили использовать в интересах местных жителей.

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Министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова рассказала, что пустующий очищенный участок передали в собственность Подольска для проведения благоустройства. Здесь появится новый сквер с детской площадкой, пешеходными дорожками, скамейками и фонарями уличного освещения. Территорию озеленят, высадят цветы.

Ранее стало известно, что Подмосковье заняло третье место в России по благоустройству за 2022 год. О том, как развиваются общественные пространства, рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.