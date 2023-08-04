Подмосковье 04 августа 2023, 14:51 Новый сквер появится в 1-м Рупасовском переулке в Мытищах к осени пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Новый сквер с военной тематикой построят вдоль 1-го Рупасовского переулка в Мытищах. Работы планируют завершить до конца сентября.

Сейчас в будущем сквере проходит планировка территории и подготовка грунта под укладку тротуара. Вскоре там установят освещение, лавочки и урны.

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Кроме того, в сквере появятся постаменты с образцами техники с международного военно-технического форума «Армия-2023».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о преображении парков и скверов в регионе.

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