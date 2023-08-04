04 августа 2023, 14:51
Новый сквер появится в 1-м Рупасовском переулке в Мытищах к осени
Новый сквер с военной тематикой построят вдоль 1-го Рупасовского переулка в Мытищах. Работы планируют завершить до конца сентября.
Сейчас в будущем сквере проходит планировка территории и подготовка грунта под укладку тротуара. Вскоре там установят освещение, лавочки и урны.
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Кроме того, в сквере появятся постаменты с образцами техники с международного военно-технического форума «Армия-2023».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о преображении парков и скверов в регионе.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Благоустройство
Мытищи
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