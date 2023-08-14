Подмосковье 14 августа 2023, 12:01 Новый сквер появится на месте аварийного недостроя в Клину

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Обустроенный сквер появится на месте аварийной бани в Клину. По словам главы городского округа Алены Сокольской, первый этап благоустройства выполнят уже в этом году.

В центре города снесут аварийный недострой. В 2012 году здание 1988 года постройки частично продали частным лицам. Это затруднило его дальнейшее использование по назначению и содержание в порядке. В 2019 году помещения, проданные частным лицам, изъяли в казну государства.

Благодаря ходатайству губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и правительства Московской области, Российская Федерация передала муниципалитету свою часть помещений, и местные власти получили возможность приступить к сносу аварийного здания.

По словам главы городского округа Клин Алены Сокольской, по просьбам жителей округа на этом месте благоустроят сквер. Работы проведут в рамках всероссийского туристического маршрута «Государева дорога».

«От имени всех жителей городского округа Клин говорю сегодня спасибо губернатору области Андрею Юрьевичу Воробьеву. Решение этого вопроса далось непросто. Сколько было пройдено инстанций, но закон и справедливость торжествуют», — добавила Сокольская.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что к концу года в регионе благоустроят 60 общественных пространств.

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