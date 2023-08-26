Подмосковье 26 августа 2023, 12:32 Новый сквер появился на месте долгостроя в Коломне Фото: unsplash.com

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В Коломне появился новый сквер. Ранее на его месте было недостроенное здание.

Объект снесли, а территорию благоустроили. Площадь сквера небольшая — около половины гектара, однако проектировщики уместили в нем качели с навесом, шахматные столы, многофункциональную спортивную площадку и пешеходные дорожки.

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Создать сквер удалось благодаря программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «Формирование комфортной городской среды».

«Сквер очень красивый, здесь много крутых мест, где много больших качелей, на которых может уместиться большая семья. Здесь очень много разных мест, есть шахматы, можно в теннис поиграть», — рассказала местная жительница Валерия Клошиног.

Сквер оборудовали современной системой уличного освещения и камерами видеонаблюдения. Рядом организовали парковочные места для жителей и гостей Коломны. Новому скверу уже присвоили имя Василия Ивановича Конотопа.

«Мы посоветовались с ветеранами, мы посоветовались с людьми, кто по-настоящему любит Коломну, живет в Коломне, и решили присвоить этому скверу имя Конотопа, человеку, для которого Коломна стала второй Родиной, человеку, который возглавлял Коломну в 50-е годы», — сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин.

Также Василий Иванович занимал руководящие должности в Московском областном комитете КПСС, был первым секретарем обкома партии. В этот период было много сделано для сельского хозяйства, промышленности и строительства в Подмосковье.

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