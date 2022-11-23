Подмосковье 23 ноября 2022, 19:03 Новый сквер появился на бульваре Нестерова в Балашихе

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Бульвар Нестерова благоустроили за счет средств инвестора в микрорайоне Авиаторов в Балашихе. Там появился новый сквер с зонами отдыха и детскими площадками. Рядом инвестор построит физкультурно-оздоровительный комплекс.

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В новом сквере на площади почти 2,5 тысячи квадратных метров расположили детские игровые площадки, спортивную зону, места для отдыха, лавочки и урны, развернули пешеходные дорожки, высадили деревья и кустарники. Вход со стороны улицы Звездной украсили муралом с изображением летчика Петра Нестерова. Глава городского округа Балашиха Сергей Юров оценил качество выполненных работ.

Благоустройство пустыря на бульваре Нестерова стало первым этапом работ по строительству здесь нового спорткомплекса площадью более семи тысяч квадратных метров.

«У нас большая поддержка регионального бюджета, но вместе с тем мы активно ищем инвесторов <…>. Большим инвестиционным проектом стал ФОК с бассейнами в микрорайоне Авиаторов. На протяжении долгого времени мы получали запросы от жителей [микрорайонов] Авиаторов и Гагарина на строительство спортивного объекта. Мы провели работу по поиску инвестора, определили земельный участок», — рассказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

В настоящий момент идет подготовка к строительству объекта. Начать работы инвестор планирует в первом квартале 2023 года.

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