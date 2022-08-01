Новый сквер откроют в Апрелевке ко Дню города

Ко Дню города, 6 августа, в Апрелевке откроют новый сквер — он является первым объектом большого благоустройства в городе. По поручению губернатора Андрея Воробьева он был включен в госпрограмму. Ход работ осмотрели глава Наро-Фоминского округа Роман Шамнэ и начальник территориального управления Апрелевки Сергей Ермак.

Источник фото: телеканал «360»

«Чем интересен этот проект: потому что это пожелания жителей, все их просьбы и пожелания легли сюда, в эскизные проекты и потом в сам проект. Несколько моментов, которые проектировщик упустил: это пешеходная дорожка, которая выходит к этому зданию для комфорта посещения маленькими детьми, потому что далеко было ходить — подрядчик сразу все исправил. Затем были реализованы те элементы, которые хотелось бы видеть и которых не было в Апрелевке. Сейчас это будет современное пространство», — сказал начальник территориального управления Апрелевки Сергей Ермак.

Источник фото: телеканал «360»

После благоустройства сквера ему выберут название. Среди вариантов — Молодежный, Комсомольский, Радостный, Музыкальный, а также сквер «Надежда». Определят название сами жители Апрелевки в ходе онлайн-голосования.