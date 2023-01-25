Подмосковье 25 января 2023, 14:29 Новый сквер на улице Ленина появится в Лыткарине в 2023 году

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«Центральный» сквер на улице Ленина благоустроят в Лыткарине в текущем году. Работы проведут в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

«В Лыткарине на месте пустыря по улице Ленина в этом году создадим новый сквер. Наша задача — создать для жителей новые центры притяжения для занятий спортом и посещения детьми», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

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Он также отметил, что это уже вторая территория, которую преображают в городе благодаря проекту по благоустройству скверов в шаговой доступности. Обновленная территория будет состоять из трех основных зон: транзитной с дорогой и парковкой, а также площадок для активного и спокойного отдыха.

В зоне активного отдыха жителям округа будут доступны детская и спортивная площадки с современным оборудованием и тренажерами, а тихая зона и экополяна позволят отдохнуть от городской суеты. По периметру сквера появится живая изгородь. Она защитит территорию от шума парковки и дорог. Особенностью новой зоны отдыха станет сербская ель. Ее расположат в центре сквера, а в новогодние праздники будут украшать. На территории также разместят малые архитектурные формы, установят современное уличное освещение и камеры видеонаблюдения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в 2022 году на территории Подмосковья было благоустроено 60 парков. Он отметил, что преображение территорий продолжится и в 2023 году.

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