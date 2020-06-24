Новый сквер и выставки. В Подмосковье прошли памятные мероприятия в день парада Победы

По всему Подмосковью 24 июня прошли памятные мероприятия в честь Победы в Великой Отечественной войне. В Дубне на проспекте Науки в особой экономической зоне состоялась церемония открытия сквера 75-летия Победы, а в Реутове прошла выставка уникальных машин войны.

Источник фото: телеканал «360»

В Дубне к юбилейной дате в Российском центре программирования символично высадили 75 сосен. Теперь это новая точка на городской карте памятных мест Дубны, связанных с войной. Как отметили в руководстве особой экономической зоны, они хотели, чтобы деревья напоминали сотрудникам компаний-резидентов и будущим поколениям о подвиге, который совершила Советская армия.

«Мы видим наше подрастающее поколение, и поколение начинает забывать о подвигах наших дедов, прадедов. Чтобы они не забывали, данный сквер был создан как зона отдыха для сотрудников компаний-резидентов. Мы хотели его назвать в честь 75-летия, в честь юбилейной даты», — отметил Антон Афанасьев, директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна».

К посадочным работам еще в мае привлекли самих сотрудники управляющей компании и резидентов особой экономической зоны «Дубна». Они своими руками высадили деревья 7-8 лет, которые в будущем будут спасать их от солнца в летние дни и создавать приятную ауру. Также на территории сквера установили памятные плакаты. Здесь можно прочитать историю Дубненского края в годы войны и о героях Дубны.

Источник фото: телеканал «360»

«Увековечим память и создадим новую традицию, новое место, куда будут приходить, вдоль которого проходить и вспоминать подвиг нашего народа, советского, отважного, смелого. И погода сегодня, посмотрите, какое у нас чистое, синее, звенящее небо без „Мессеров“, благодаря нашим ветеранам. С праздником, Дубна», — сказал Максим Данилов, глава Дубны.

Гости праздника отметили, что праздничная атмосфера парада Победы в Москве перенеслась и в Дубну. В конце мероприятия все участники — от первых лиц городской администрации, депутатов Московской областной думы до членов Совета ветеранов исполнили с хором Дубненского отделения Российского союза офицеров запаса любимые песни Победы.

В Реутове тем времени местные жители смогли увидеть уникальные автомобили военного времени.

Источник фото: Алексей Оводов

На улице Победы около мемориала Славы выставили легендарные танк Т-34, зенитную пушку АЗП-39М, реактивную систему залпового огня «Катюша», советский мотоцикл М-72, легковой автомобиль ГАЗ-67Б, который широко использовался как штабной и разведывательный автомобиль, перевозчик пехоты и раненых, а также гаубицу М-30.

Источник фото: Алексей Оводов

Некоторые из представленных на выставке в Реутове экспонатов — поистине уникальны. Например, танк Т-34 частично собран из деталей боевой машины, на которой в годы войны сражалась легендарная Мария Васильевна Октябрьская, герой Советского Союза. В 1941 году на собственные сбережения она оплатила постройку Т-34 «Боевая подруга» и впоследствии стала его механиком-водителем. Выставку военной техники уже посетили порядка пяти тысяч реутовчан.