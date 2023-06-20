Подмосковье 20 июня 2023, 15:03 Новый складской центр в Подольском округе создаст свыше 800 рабочих мест ООО Индустриальный Парк «ОРИЕНТИР»

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Складской корпус построили около села Сынково в многофункциональном комплексе «Ориентир Юг». Разрешение на ввод выдали в Министерстве жилищной политики Подмосковья.

Застройщик — индустриальный парк «Ориентир» — вложил в проект 2,25 миллиарда рублей. Площадь нового корпуса составляет более 44 тысяч «квадратов», его возвели в рамках второй очереди строительства. Здание будут сдавать в аренду для хранения товаров, организации производств и офисов. Будущие резиденты смогут напрямую подключиться к инфраструктуре парка и воспользоваться транспортными, курьерскими, рекламными и клининговыми услугами управляющей компании. Реализация проекта поможет создать 853 рабочих места в Подмосковье.

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Проект сопровождает персональный менеджер Центра содействия строительству Подмосковья. Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, в чем главная задача этой структуры и зачем ее создали в регионе.