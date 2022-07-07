Новый складской центр в Ленинском округе создаст 482 рабочих места

Строительство складского комплекса в сельском поселении Булатниковское Ленинского округа стало возможно при поддержке Центра содействия строительству. Он займет 68 тысяч квадратных метров и обеспечит 482 рабочих места.

Стройку будет сопровождать менеджер ЦСС, сообщила исполняющая обязанности председателя ведомства Вера Пожидаева. Объект разделят на два корпуса: большой, площадью 57 тысяч квадратных метров, и малый, который займет 11 тысяч «квадратов».

На территории будут принимать, хранить и упаковывать товары, оказывать логистические услуги, а также там разместятся офисные и бытовые помещения. Кроме этого, в комплексе откроют ресторан быстрого питания «Вкусно — и точка» с отдельным въездом, обустроят пожарные резервуары и насосную станцию. Инвестиции в проект составили два миллиарда рублей. Завершить строительство планируют в сентябре 2023 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, как Подмосковье стало одним из лучших регионов для инвесторов.