Новый складской комплекс в Нахабине создаст почти 300 рабочих мест | 360°

Подмосковье 20 сентября 2022, 14:55 Поделиться Telegram

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Viber Новый складской комплекс в Нахабине создаст почти 300 рабочих мест

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В поселке Нахабино, который располагается в городском округе Красногорск, будет построен новый производственно-складской комплекс. Он займется изготовлением и хранением электротехнических изделий и энергосберегающего оборудования. Уже выдано соответствующее разрешение на строительство. Ожидается, что на новом комплексе появится до 300 рабочих мест.

В проект инвестируют как минимум 1,5 миллиарда рублей. Общая площадь нового предприятия составит порядка 15 тысяч квадратных метров. Там собираются производить высоковольтное и низковольтное энергосберегающее оборудование. На территории также разместят сборочный корпус, административно-бытовое здание и склад. Объект впоследствии будет эксплуатировать ГК «Эксперт-Электрик».

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Проект существует при сопровождении персонального менеджера из Центра содействия строительству, который действует при правительстве Подмосковья. Уже удалось провести несколько совещаний по содержанию проектной документации, проработать все указанные замечания и получить все необходимые технические условия для строительства подъездной дороги.

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Стоит отметить, что все свои услуги Центр содействия строительству оказывает на бесплатной основе. Подать заявку можно по адресу css@mosreg.ru или же по телефону 8(498) 602-00-00.

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