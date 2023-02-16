Подмосковье 16 февраля 2023, 10:46 Новый складской комплекс в Королеве создаст 20 рабочих мест

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Новый складской комплекс появится в Королеве. Министерство жилищной политики Московской области уже выдало разрешение на строительство объекта. Объем инвестиций в проект составит 65 миллионов рублей.

Складской комплекс будет возведен по технологии Light Industrial — блочной системе возведения объектов недвижимости. В ходе первого этапа строительства будет задействовано почти 1,5 тысячи квадратных метров полезной площади, где разместятся представители малого и среднего бизнеса. Здание поделят на блоки, каждый из которых будет оборудован точкой подключения воды и канализации, электросетью, экономичным LED-освещением и доступом в интернет. Компании смогут разместить там склады, шоу-румы, офисные пространства и другое. Новый комплекс создаст 20 рабочих мест.

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Проект сопровождает персональный менеджер Центра содействия строительству при правительстве региона.

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