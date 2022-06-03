Новый складской комплекс в Коледино получит современный облик

В Подольске строят многофункциональный складской комплекс LOFT INDUSTRIAL PARK. Крыше сооружения придадут скатную форму.

Общая площадь комплекса составит девять тысяч квадратных метров. Его возводят на участке площадью порядка двух гектаров. Строительство ведется на территории индустриального парка Коледино.

«Конструктив здания дает возможность для трансформации складского пространства под разные нужды: склад, производство, офис или склад-холодильник. Площадь отдельных зон может варьироваться от 300 до трех тысяч квадратных метров», — рассказал министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Он отметил, что на территории комплекса создадут от 50 до 500 новых рабочих мест.

Само здание имеет сложную форму. По сути, это композиция из пяти двухэтажных объемов со скатными кровлями. Также на территории комплекса есть центральный блок с плоской кровлей и антресолью над зоной разгрузки. Внешне здание выглядит достаточно легко. Такой эффект создали за счет панорамного остекления и балконов.

В центральном блоке создадут склад класса «А». В нем владельцы помещения смогут организовать высокостеллажное хранение. Архитекторы комплекса предусмотрели беспрепятственный въезд автотранспорта внутрь здания и отдельные зоны разгрузки.

«Авторы выбрали необычную стилистику. Форма объема складского комплекса отсылает к образу шале. Интересный облик здания в сочетании с эффективными планировочными решениями делает этот объект хорошим примером современной промышленной архитектуры», — поделилась мнением главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.