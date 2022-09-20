Новый складской комплекс создаст 40 рабочих мест в Дмитрове | 360°

Подмосковье 20 сентября 2022, 13:36 Поделиться Telegram

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Однокласники

Viber Новый складской комплекс создаст 40 рабочих мест в Дмитрове

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Мособлархитектура согласовала облик нового складского комплекса, который будет построен в Дмитровском округе. Инвестиционный проект с эффектным внешним видом создаст дополнительные рабочие места для местных жителей.

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Складской комплекс будет состоять из двух зданий. Общая площадь складов, предназначенных для сдачи в аренду, составляет около шести тысяч квадратных метров. Министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко рассказал, что реализация проекта позволит создать порядка 40 новых рабочих мест.

Объект будет построен на средства частных инвесторов. Работы начнутся в начале 2023 года, а закончатся — в середине 2024-го.

Здания складов делятся на шесть двухэтажных секций, которые объединяются четырехэтажными встройками с административно-хозяйственными помещениями. Для отделки фасадов будут использованы навесные панели разной ширины и толщины, что придаст поверхности фасада разнообразие. Входные группы и лестничные клетки выделят цветом и выступающими панелями, протянувшимися на всю высоту зданий.

«Авторы смогли придать объекту привлекательный вид. Приемы несложные, но эффективные — это разноформатные оконные проемы, ассиметричные рамы, теплая цветовая гамма, рельефная поверхность фасадов», — пояснила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Территорию благоустроят и озеленят. Для сотрудников складского комплекса будут оборудованы площадки для отдыха и спортивный модульный комплекс.

С января Подмосковье привлекло в экономику 500 миллиардов рублей инвестиций. Как обозначил губернатор Андрей Воробьев, цель региона — один триллион до конца года.

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