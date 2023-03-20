Подмосковье 20 марта 2023, 15:53 Новый складской комплекс построят в поселке Некрасовском под Дмитровом

Читать 360tv в

Склад металлопроката откроется в поселке Некрасовский в Дмитрове к весне 2024 года. На днях сотрудники Главгосстройнадзора Московской области организовали на объекте профилактический визит.

Склад строят 22 рабочих с помощью трех машин. Сейчас они разрабатывают грунт, строят фундамент и монтируют металлические колонны.

Реклама

Одноэтажный склад общей площадью более 11 тысяч квадратных метров будут использовать для приема, хранения и реализации металлопроката, в том числе стали в рулонах и труб различных форм и сечений. Изделия будут поступать на склад железнодорожным транспортом.

Реклама

С начала 2023 года в Подмосковье начали строить 19 складов. Самые крупные из них появятся в Истре, Электростали и Солнечногорске.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал главную задачу Центра содействия строительству Подмосковья. По его словам, предпринимателям нужно помогать избегать бумажной волокиты.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».