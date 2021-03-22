Новый складской комплекс появится в Серпухове к концу лета

В Серпухове построят складской комплекс. Застройщиком является Фонд развития инновационных технологий в строительной и производственной сфере «Хибины».

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области следят за ходом строительства. На объекте устанавливают внутренние инженерные сети. Об этом сообщили на сайте правительства Подмосковья.

«Строительство объекта ведется в графике. На площадке задействовано 12 работников и одна единица спецтехники», — рассказал начальник Главгосстройнадзора Подмосковья Артур Гарибян.

Ввести в эксплуатацию складской комплекс планируется в августе 2021 года.