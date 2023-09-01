Подмосковье 01 сентября 2023, 13:41 Новый склад Wildberries создал 1,5 тысячи рабочих мест в Солнечногорске Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Склад маркетплейса Wildberries открылся на территории оптово-распределительного центра «Радумля» в городском округе Солнечногорск. Новое предприятие создало 1500 рабочих мест.

Предпринимателям на новом складе доступен пункт приема поставок всех категорий товаров, кроме продуктов питания, кормов и лакомств для животных. Скоро также откроют прием сверхгабаритных товаров — мебели, сантехники, продукции для ремонта — и прочих.

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«Запуск нового логистического центра позволит компании дополнительно увеличить скорость доставки заказов для покупателей из Московского региона и всего Центрального округа», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Общая площадь нового логистического центра составила 30 тысяч квадратных метров. Разрешение на ввод в эксплуатацию выдало Министерство жилищной политики Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион ищет индивидуальный подход к каждому предпринимателю.

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