Новый склад в Шаховской создаст 100 рабочих мест в 2023 году

Новый складской комплекс запланировали построить в Шаховской. Его площадь составит более пяти тысяч квадратных метров, на нем смогут трудоустроиться 100 человек. Об этом рассказали в региональном МинЖКХ.

Склад займет 5178 квадратных метров. Там будут хранить электротехнические изделия. Завершить стройку планируют в августе 2023 года.

Реализацию проекта будет сопровождать Центр содействия строительству, застройщик «ТрейдФото» инвестировал в него около 350 миллионов рублей.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал, что темпы строительства в Подмосковье выросли на 50%. За 2022 год в регионе ввели в эксплуатацию 7 720 000 квадратных метров жилья.