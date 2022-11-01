Новый склад в Серпухове создал 50 рабочих мест | 360°

Подмосковье 01 ноября 2022, 09:30 Новый склад в Серпухове создал 50 рабочих мест

Читать 360tv в

Еще один склад достроили в Серпухове в индустриальном парке «Оболенский». На нем смогут трудоустроиться 50 человек, сообщили в Минжилполитики региона.

На складе будут хранить материально-технические ценности резидентов индустриального парка. Также там разместят оборудование для производства, упаковки и фасовки пищевых и непищевых продуктов. В проект инвестировали 90 миллионов рублей.

Реклама

Ранее глава МинЖКХ региона Антон Велиховский сообщил об улучшении условий жизни более чем двух миллионов человек в Подмосковье благодаря капремонту. Об этом он доложил губернатору Андрею Воробьеву на заседании правительства.

Реклама