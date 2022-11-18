Подмосковье 18 ноября 2022, 11:17 Новый склад в Пушкино создаст свыше 900 рабочих мест

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Новый логистический терминал откроют в Пушкино в центре внедрения «Протек» в 2023 году. На складе смогут трудоустроиться 974 человека. ОБ этом сообщили в Минжилполитики Подмосковья.

Площадь терминала составит свыше 36 тысячи квадратных метров. Он станет частью логистического парка «Транссервис». На нем будут хранить готовые лекарства, медицинские изделия, бытовую химию, корма для животных и другие товары в паллетах. В здании оборудуют систему, обеспечивающую необходимый температурный режим и влажность.

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В проект вложат 2,1 миллиарда рублей.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье сохранило лидерство по производству хлеба. В области производят 25% всей хлебобулочной продукции ЦФО.

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