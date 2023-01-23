23 января 2023, 12:16
Новый склад в Подольске создал свыше 300 рабочих мест
Складской комплекс в селе Сынково в Подольске ввели в эксплуатацию. Он заработал в индустриальном парке «Ориентир». На нем смогут трудоустроиться 369 человек.
Площадь складского комплекса «Ориентир-Юг» превысила 44 тысячи квадратных метров. Его спроектировали по высококачественным стандартам с высокими потолками, сверхровным бетонным полом и возможностью организовать производство.
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В проект инвестировали 1,8 миллиарда рублей.
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