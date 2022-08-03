03 августа 2022, 09:23
Новый склад в Люберцах создал еще 13 рабочих мест
Склад готовой продукции заработал в поселке Малаховка в Люберцах. На нем будут хранить перфорированные металлические изделия. Это помогло создать еще 13 рабочих мест для местных жителей.
Реализацию проекта сопровождал Центр содействия строительству Подмосковья. Его построили за 1,5 года. В склад инвестировали около 75 миллионов рублей.
ЦСС консультирует предприятия по вопросам получения разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию, с его помощью склад открыли на пять месяцев раньше срока.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об упрощении проверок для бизнеса в Подмосковье. По его словам, это позволило снизить давление на предпринимателей.