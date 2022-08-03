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    03 августа 2022, 09:23

    Новый склад в Люберцах создал еще 13 рабочих мест

    Александра Перепечаева, Оксана Кононенко

    Склад готовой продукции заработал в поселке Малаховка в Люберцах. На нем будут хранить перфорированные металлические изделия. Это помогло создать еще 13 рабочих мест для местных жителей.

    Новый склад в Люберцах создал еще 13 рабочих мест

    Реализацию проекта сопровождал Центр содействия строительству Подмосковья. Его построили за 1,5 года. В склад инвестировали около 75 миллионов рублей.

    ЦСС консультирует предприятия по вопросам получения разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию, с его помощью склад открыли на пять месяцев раньше срока.

    Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об упрощении проверок для бизнеса в Подмосковье. По его словам, это позволило снизить давление на предпринимателей.