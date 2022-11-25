25 ноября 2022, 10:14
Склад в Коломне создал новые рабочие места
Новый склад для хранения металла построили в Коломне. Минжилполитики выдало объекту разрешение на ввод в эксплуатацию. На нем смогли трудоустроиться пять человек.
На складе будут хранить металл, обработанный при помощи специальных станков. Поднимать материалы оттуда будут краном с грузоподъемностью 20 тонн. В проект вложили 29 миллионов рублей.
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Ранее в Мининвесте сообщили, что в Дубне начали выпускать уникальный антибиотик для лечения инфекций и сепсиса. Это единственное производство такого препарата в стране.
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Коломна
Рабочие места
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