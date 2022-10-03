Новый склад в Домодедове создаст 260 рабочих мест | 360°

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Новый склад в Домодедове создаст 260 рабочих мест

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Новый корпус построят в индустриальном парке «Южные врата» в Домодедове. На складе смогут трудоустроиться 260 человек, рассказали в Минжилполитики Подмосковья.

Площадь склада составит 30 тысяч квадратных метров. Его построят по высоким стандартам — с высотой потолков 12 метров и сверхровным бетонным полом. Внутри обустроят бытовые и административные помещения. В строительство инвестируют около 1,8 миллиарда рублей.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о почти полном отсутствии безработицы в Подмосковье. Он назвал главной задачей улучшение условий труда.

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