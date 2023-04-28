Подмосковье 28 апреля 2023, 11:48 Новый склад в Богородском округе создаст свыше тысячи рабочих мест Застройщик ООО "ЕвроДом Групп"

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Второй этап строительства складского комплекса «Обухово» стартовал в Богородском округе. На новом объекте смогут трудоустроиться 1040 человек.

Площадь нового здания составит 59 тысяч квадратных метров. Его оснастят современной системой пожаротушения и оборудованием для хранения продукции. Всего в рамках проекта возведут три корпуса.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

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