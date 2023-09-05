Подмосковье 05 сентября 2023, 22:43 Более 40 рабочих мест появится на новом складе стройматериалов в Солнечногорске Главгосстройнадзор МО

Читать 360tv в

В селе Пешковское в Солнечногорске построили склад для ранения керамической плитки. Об этом сообщили в Главгосстройнадзоре Московской области.

«Общая площадь одноэтажного здания — почти 1,5 тысячи квадратных метров. Застройщиком выступило ООО „СК Старопетровское“. Объект строился около года», — уточнили в ведомстве.

Реклама

На складе будут хранить плитку, керамогранит, травертин, мозаику из стекла, мрамора и керамики. На предприятии появится 45 рабочих мест.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».